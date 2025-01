Chuva em SP: cidade foi atingida por mais de 13 mil raios

A cidade de São Paulo foi atingida por 13.190 raios durante a forte chuva que caiu na tarde dessa sexta-feira, 24, na véspera do aniversário da cidade. Segundo a Defesa Civil Estado, foram 6.292 raios que atingiram solo e 6.898 o número de raios que não atingiram o solo (somente registrados dentro das nuvens). A precipitação desta sexta foi o equivalente à quase metade do previsto para o mês na cidade.

O Brasil é líder mundial de registros de raios. Além dos riscos de acidentes e mortes, a maior quantidade de descargas pode aumentar problemas de interrupção de fornecimento de energia elétrica e de incêndios. Parte dos especialistas acredita que as mudanças climáticas podem favorecer a ocorrência desses fenômenos.

Um raio começa com pequenas descargas dentro da nuvem, que liberam os primeiros elétrons em direção ao solo. Quando essa descarga fica mais perto superfície, parte em direção a ela uma outra descarga com cargas opostas. Assim, é formado o canal do raio, por um onde passa grande fluxo de cargas elétricas.

A tempestade causou estragos, sobretudo nas regiões norte e oeste da cidade. Ruas e estações de metrô alagaram, além de vários registros de carros arrastados pela correnteza. Parte do teto do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, e o telhado de um edifício comercial na Vila Maria, ambos na zona norte, desabaram, mas não houve vítimas.

Neste sábado, a Linha 1-Azul do Metrô ainda opera em trecho menor – apenas entre as estações Jabaquara e Santana, por causa dos problemas causados pelos alagamentos do dia anterior.

Nos próximos dias, a previsão é de temporais entre o fim das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo, 26, deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média, deve diminuir a partir da segunda-feira, 27.

Neste sábado, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.