Chuva em Petrópolis: destruição, falta de luz e acumulado de água de um mês e meio em 24 horas

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro provocaram destruição e inúmeros transtornos aos moradores de Petrópolis, na região serrana. Entre sexta-feira, 4, e domingo, 6, a Defesa Civil recebeu 141 chamados para ocorrências. Até o momento, não há registro de vítimas. De acordo com a Defesa Civil, choveu em 24 horas o esperado para mais de um mês e meio na região.

A falta de luz também atingiu o município. No momento, 2.373 estão sem energia elétrica, segundo balanço da Enel divulgado por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, 7.

Cidade registrou mais de 300mm de chuva em 24 horas

A prefeitura, inclusive, decretou no fim de semana situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Em 24 horas, Petrópolis registrou mais de 300mm de chuva na região do São Sebastião, também choveu 296,81mm no Independência, 295,81mm no Alto da Serra e 248,2mm no Chácara da Flora, de acordo com os pluviômetros do Cemaden Nacional.

“O principal motivo é conseguir recursos, principalmente do Governo Federal, para restabelecimento da cidade, que foi muito afetada, em especial nas regiões do Alto da Serra e Independência, comprometendo sua infraestrutura de atendimento à emergência e de recuperação”, disse o prefeito Hingo Hammes, na ocasião, por meio de comunicado.

No sábado, 5, o transbordamento do Rio Quitandinha alagou o Centro Histórico de Petrópolis. Ruas e avenidas da cidade, como a Avenida Barão do Rio Branco, registraram pontos de alagamentos, o que obrigou a necessidade de remanejamento de mais de 100 linhas de ônibus.

A Defesa Civil de Petrópolis chegou a acionar o segundo toque do sistema de sirenes nas regiões do Alto da Serra, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência na manhã de sábado ao atingir os protocolos de risco de deslizamento.

Ainda no sábado, os bombeiros resgataram uma cabra que estava presa no porta-malas de um carro em Petrópolis.

“As equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) já atuaram em cerca de 30 pontos da cidade com serviços como retirada de árvores e galhos, limpeza de ruas, desobstrução de vias e recolhimento de resíduos em conjunto com a Águas do Imperador e órgãos do Governo do Estado”, disse ainda a gestão municipal.

Segundo o município, com a desmobilização dos pontos de apoio, as aulas na rede municipal retornaram nesta segunda-feira, 7. Todos os órgãos da prefeitura também funcionam normalmente.