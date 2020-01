Chuva diminui e Rio de Janeiro retorna ao estágio de normalidade

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 20h desta sexta-feira (3). De acordo com o Sistema Alerta Rio, houve redução nos acumulados de chuva e a previsão é de chuva fraca a moderada para a noite de hoje e madrugada deste sábado (4). O município estava em estágio de mobilização desde 9h50 de hoje.

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão. Os bairros do Rio onde houve bolsões d’água já voltaram à normalidade, depois que equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Secretaria de Conservação trabalharam na limpeza de ralos e bueiros, entupidos com a grande quantidade de lixo e plástico deixados pela população nas ruas e que acabam obstruindo a passagem da água.

Fim de semana com chuva

De acordo com o Alerta Rio, um sistema de baixa pressão no oceano permanecerá influenciando nas condições do tempo da cidade do Rio até o final da noite de hoje, com previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade.

Para sábado e domingo há previsão de céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada durante a noite e madrugada e pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, de forma rápida e em pontos isolados, com raios e rajadas de vento moderado, durante o período da manhã e da tarde.

Na segunda-feira (6) e no dia seguinte (7), de acordo com o Sistema Alerta Rio, haverá redução da nebulosidade, com a temperatura entrando em elevação e previsão de pancadas de chuva moderada em pontos isolados da cidade durante a tarde.