Chuva deixa SP em estado de alerta, causa alagamento e queda de árvores

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo neste sábado, 23, provocaram quatro pontos de alagamento e 26 quedas de árvores, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura chegou a declarar estado de alerta e atenção ao longo da tarde, mas às 18h45 o tempo já se encontrava estável na capital.

Os bairros mais atingidos pela chuva foram São Mateus, Ipiranga, Jabaquara, Tremembé, Mooca e Cidade Ademar, onde as rajadas de vento chegaram a mais de 50 quilômetros por hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma vítima.

Para a noite deste sábado, a previsão é que haja apenas variação de nuvens e chuva isolada com intensidade fraca. No domingo, 24, véspera de Natal, as pancadas ocorrem de forma isolada desde o início da tarde com intensidade moderada a forte em alguns momentos, aumentando o potencial de alagamentos. Ao longo da noite, etretanto, não há previsão de chuva significativa, apenas aumento da nebulosidade.

Alagamento na Rua Ipanema, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, após o temporal que atingiu a cidade na tarde deste sábado, 23 Foto: Gero Rodrigues / Ofotografico

Na segunda-feira, 25, Dia de Natal, a situação se repete e o tempo continua instável, com probabilidade de temporais e os termômetros devem variar entre 21 ºC e 31 ºC. A expectativa é de que as temperaturas também continuem elevadas nos próximos dias.

Confira abaixo a previsão do tempo para os próximos dias em São Paulo, segundo a Meteoblue:

– Domingo: entre 21 ºC e 28 ºC

– Segunda-feira: entre 21 ºC e 31 ºC

– Terça-feira: entre 21 ºC e 27 ºC

– Quarta-feira: entre 19 ºC e 23 ºC

