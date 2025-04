Chuva deixa São Paulo em atenção para alagamentos e imóveis ficam sem luz

O estado de atenção começou às 14h45 e às 16h40, o centro emitiu um estado de alerta para o Itaim Paulista, na zona Leste de São Paulo depois do transbordamento do Córrego Itaim, na Avenida Marechal Tito. Além disso, existem registros de chuva com forte intensidade nos bairros na Penha, Itaquera e Arthur Alvim.

Ainda há chuva forte nos bairros Campo Limpo e M’boi Mirim e existe chance de ocorrer rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamento intransitável.

Por meio de nota, a Enel Distribuição São Paulo afirmou que as chuvas que atingiram sua área de concessão “não causaram impacto significativo no fornecimento de energia”. Além disso, a distribuidora disse que “mantém o reforço de suas equipes, que atuam para normalizar o serviço para cerca de 50 mil clientes”.

De acordo com o CGE, a passagem de uma frente fria pela costa paulista no sábado, dia 19, vai provocar pancadas de chuva e queda das temperaturas no início da próxima semana, por conta do ingresso do ar frio de origem polar, mas sem previsão de frio extremo.