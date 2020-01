Chuva deixa mais de 1,6 mil pessoas sem casa no Espírito Santo

Um boletim divulgado pela Defesa Civil estadual aponta que cerca de 1.625 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo, devido à chuva que atingiu a região Sul do estado na última sexta-feira (17). Até o momento são seis mortes confirmadas e algumas pessoas continuam desaparecidas. Os locais mais afetados são Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul.

Municípios mais atingidos

Segundo dados fornecidos pela Defesa Civil, os municípios de Alfredo Chaves e Vargem Alta correspondem a quase 90% dos desalojados e quase 95% dos desabrigados.

Na cidade de Iconha, o cenário também é ruim, o local foi o mais atingido pela chuva. A água atingiu níveis altos, destruindo casas, carros e eletrodomésticos. O nível do rio subiu cerca de cinco metros, o que causou uma forte enxurrada e pânico nos moradores da região.

Previsão de mais chuva

Chuva acima da média, com raios e chance de rajadas de vento, esta é a previsão, de acordo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que emitiu um alerta para mais de 60 municípios do Espírito Santo. Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, três das cidades mais afetadas, estão entre os municípios que receberam o alerta.

Poder Público

Pelo menos quatro municípios do Sul do estados estão em situação de calamidade pública: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. O decreto foi emitido pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Outras medidas de proteção sanitária e reconstrução das cidades serão tomadas, segundo o governador.