Chuva coloca SP em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta severo

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 12, levaram a prefeitura a decretar estado de atenção para alagamentos pelo segundo dia seguido, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura. O estado de atenção foi decretado às 16h38 para as zonas norte, sul, oeste e central, além das marginais Pinheiros e Tietê. Às 17h07, foi ampliado para as zonas leste e sudeste.

Há potencial para granizo, alagamentos e rajadas de vento. De acordo com o CGE, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Entre as áreas mais afetadas estão: Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana.

Às 16h55, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo que informa sobre chuvas fortes nas regiões oeste, norte e central da capital “Tem raios e ventos”, alerta a mensagem. “Busque abrigo”, orienta o órgão.

Chove forte também em Barueri, Carapicuíba, Cotia e Osasco, na região metropolitana.

O Corpo de Bombeiros relata que, até as 17h20, recebeu 1 chamado para desabamento, 1 de enchente e 65 de quedas de árvores. A força da chuva provocou pontos de inundação no Terminal Bandeira, no centro.

Rajadas de vento:

– 55,5 Km/h – Aeroporto Campo de Marte, zona norte, às 17h00

– 34,5km/h – Butantã-USP às 17h00

– 33,8km/h – Lapa-Vila Leopoldina às 17h00

– 28,4km/h – Lapa-Vila Leopoldina às 16h50

– 27,8km/h – Santana-Carandiru às 17h00

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

A quinta-feira, 13, deve começa com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Na sexta-feira, 14, céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.