Chuva coloca São Paulo em alerta para alagamentos; falta luz em mais de 50 mil endereços

A cidade de São Paulo voltou a enfrentar fortes chuvas na tarde desta quarta-feira, 23.

Às 18h, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) emitiu um alerta de estado de atenção para alagamentos em toda a capital paulista.

As cenas de vias alagadas e semáforos com o funcionamento interrompido foram registradas e publicadas nas redes sociais por paulistanos durante as pancadas de chuva. Veja abaixo:

Em São Paulo ainda não choveu tudo, mas já foi o suficiente pra alagar a cidade e parar o trânsito. Uma cidade negacionista climática, impermeável, sem drenagem e zeladoria urbana aguenta pouco. Desastre anunciado! #ForaNunes pic.twitter.com/Pw7w6NtSUl — Monica das Pretas (@MonicaSeixas) October 23, 2024

Paulistanos sem luz

Em boletim atualizado às 18h55, a Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, informou que 52.743 endereços tiveram o fornecimento interrompido na capital paulista, onde 5,57 milhões de residências são atendidas.

Em 11 de outubro, um apagão deixou mais de 1,35 milhão de residências sem luz no município após pancadas de chuva. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) responsabilizou a concessionária pela crise e cobrou o restabelecimento completo do fornecimento, mas a Enel não determinou um prazo para isso. O novo episódio deve retomar a pressão sobre empresa e poder público diante dos novos transtornos.

A partir de agora

O CGE orienta que, em estado de atenção, o trânsito em ruas alagadas e a circulação perto de redes elétricas e árvores seja imediatamente interrompido.

A Defesa Civil estadual reforçou as ações de prevenção e monitoramento e a montagem de um gabinete de crise que vai operar entre quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25, quando há previsão de novas chuvas e rajadas de vento superiores aos 70 km/h no estado.