Chuva cancela final do STU de skate e resultado é definido por desempenho na semifinal Todas as quatro finais, das modalidades Park e Street, não puderam ser realizadas neste domingo, pela segunda etapa do circuito nacional

A organização fez de tudo o que estava ao seu alcance, a família do skate esperou até o fim para fazer acontecer, mas o tempo em Porto Alegre (RS) não ajudou. Devido à chuva que insistiu em cair na capital gaúcha neste domingo (29/05), as finais da segunda etapa do STU National não puderam ser realizadas e ela acabou cancelada. Sendo assim, vale para termos de pódio, classificação final e pontuação para o restante da temporada o resultado obtido pelos skatistas nas semifinais.





Segue comunicado oficial da organização:

“Nós nos reunimos, buscamos auxílio em diversas fontes meteorológicas e, infelizmente, a previsão não iria melhorar. Fazendo uma estimativa de tempo de secagem das pistas e o tempo restante para realização das baterias, chegamos a um ponto importante de tomada de decisão sobre a continuidade da competição. Desta forma, comunicamos oficialmente a finalização desta etapa do Rio Grande do Sul. Como falado no Congresso Técnico, na sexta-feira, vale o resultado oficial das competições até aqui. Portanto, a colocação final das competições será a da semifinal. Agradecemos a todos por terem aguardado até o fim. Foi uma decisão difícil, mas em respeito a todos e todas, skatistas e público presente, chegamos a essa decisão final”.

A começar pela modalidade Park, a campeã, aquela que obteve a maior nota nas semifinais, foi a paulista Raicca Ventura. Em segundo ficou Yndiara Asp e, em terceiro, Sofia Godoy. Já no masculino, o título ficou com o curitibano Luigi Cini, com Pedro Carvalho na segunda colocação e Gui Khury na terceira.

Já na modalidade Street, quem acabou levando a melhor entre as meninas foi a paulista Gabi Mazetto, com Carla Karolina e Kemily Suiara completando o pódio. Entre os homens, quem subiu ao lugar mais alto na capital gaúcha foi o paulista Giovanni Vianna, seguido de Gabryel Aguilar e João Lucas Alves, o Xuxu.

No Paraskate, título para Vini Sardi, que reforçou a inclusão

E o Paraskate, totalmente integrado ao STU National, foi a única modalidade que conseguiu correr no Park neste domingo, numa rápida trégua da chuva no início da tarde. Com a participação de sete paraskatistas (Vini Sardi, Tony Alves, Ítalo Fernandes, William Almeida, João Henrique, Felipe Nunes e Igor Moraes), quem levantou a galera com seu alto astral e manobras radicais foi Vini Sardi, que fez um 41,67 (de três voltas para cada, vale a melhor nota) e garantiu o título em Porto Alegre.

“Apesar dessa chuva que insistiu em cair hoje, pra gente foi muito legal, com um show de manobras. E bastou nossa bateria terminar para a chuva voltar a cair. O que importa é continuar trabalhando para levar essa inclusão para todas as competições, trazer cada vez mais skatistas e elevar nosso nível. O skate mudou a minha vida e é sinônimo de liberdade”, disse Vini Sardi, medalha de ouro nos X Games em 2019, no Park adaptado, e hoje presidente da Associação Brasileira de Paraskate.

RESULTADO FINAL PARK FEMININO

1 – Raicca Ventura

2 – Yndiara Asp

3 – Sofia Godoy

4 – Dora Varella

5 – Marina Brauner

6 – Érica Leguizamon

7 – Victoria Bassi

8 – Camila Borges

RESULTADO FINAL PARK MASCULINO

1 – Luigi Cini

2 – Pedro Carvalho

3 – Gui Khury

4 – Kalani Konig

5 – Pedro Quintas

6 – Victor Ikeda

7 – André Mariano

8 – Luiz Francisco

RESULTADO FINAL STREET FEMININO

1 – Gabi Mazetto

2 – Carla Karolina

3 – Kemily Suiara

4 – Isabelle Menezes

5 – Atali Mendes

6 – Rafaela Murbach

7 – Tascyla Lopes

8 – Daniela Vitória

RESULTADO FINAL STREET MASCULINO

1 – Giovanni Vianna

2 – Gabryel Aguilar

3 – João Lucas Alves

4 – Abner Pietro

5 – Elton Melonio

6 – Felipe Nunes

7 – Julio Zanotti

8 – Kleber Fabiano

RESULTADO FINAL PARASKATE

1 – Vini Sardi – 41,67

2 – Felipe Nunes – 40,33

3 – Ítalo Fernandes – 39,00

4 – Tony Alves – 33,00

5 – João Henrique – 30,00

6 – Igor Moraes – 14,33

7 – William Almeida – 12,67

