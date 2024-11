Chuva atinge maior parte do país neste domingo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 0:01 Para compartilhar:

A previsão do tempo para este domingo, 10, é de chuva nas principais regiões do Brasil, além de temperaturas mínimas acima de 20ºC em boa parte das capitais do país.

No Sudeste e no Sul, a tendência é temperaturas mais baixas do que a média nacional, mas apenas as capitais sulistas estarão livres de chuvas.

O resto do país contará com o céu encoberto pelas nuvens e pancadas de chuva isoladas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu alertas de perigo para chuvas intensas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Além disso, há também o risco potencial de chuvas expressivas nessas áreas, com adição de algumas partes do Nordeste.

As capitais Rio Branco e Porto Velho, especialmente, registram um tempo nublado com chuvas fortes. Porém, ambas possuem previsão de altas temperaturas para o domingo, com máximas de 32ºC e 33ºC, respectivamente.