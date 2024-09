Chuva adia jogo entre Atalanta e Como pela Série A

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:23 Para compartilhar:

ROMA, 23 SET (ANSA) – A forte chuva em Bergamo, na Itália, fez a partida entre Atalanta e Como, no Gewiss Stadium, ser remarcada para terça-feira (24), a partir das 15h45 (de Brasília).

O encontro, válido pela quinta rodada da Série A, foi adiado por uma hora para que o gramado do estádio conseguisse absorver a água, mas a chuva não parou e impossibilitou que a bola rolasse.

Os jogadores das duas equipes permaneceram no túnel conversando entre eles enquanto esperavam as últimas atualizações em relação ao jogo.

O clássico lombardo finalizará a quinta jornada do Campeonato Italiano. Com dois empates e duas derrotas, o recém-promovido Como ainda não ganhou e ocupa a penúltima colocação, enquanto a Atalanta é a nona, com seis pontos. (ANSA).