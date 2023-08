“Chupacabra” assusta comunidade nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 16:41 Compartilhe

A figura lendária do Chupacabra, conhecida por muito tempo como um mito urbano e uma inspiração para narrativas de terror e fantasia, está causando alvoroço em uma comunidade no Texas. Moradores de Hill Country Village alegam ter avistado a criatura sugadora de sangue.

O Chupacabra, uma criatura de folclore de diversos países da América Latina, adquiriu sua fama em 1995 quando o comediante porto-riquenho Silverio Pérez associou o nome a uma série de ataques. No entanto, recentemente, uma moradora do Texas capturou em sua câmera um animal de quatro patas no quintal, levando a comunidade local a um estado de curiosidade e preocupação.

Tina Kahlig, responsável pela fotografia do estranho animal, ficou surpresa ao registrar uma criatura de coloração marrom-amarelada, do tamanho de um grande cachorro, com uma cauda longa e orelhas proeminentes. A imagem rapidamente gerou especulações nas redes sociais.

“Eu estava dentro e olhei para o quintal”, disse a mulher à emissora KENS 5. “E eu vi um animal bem aqui e pensei: ‘Uau, o que é isso?’”.

Especialistas locais e veterinários têm diferentes opiniões sobre a identidade da criatura, variando desde um possível cruzamento entre um coiote e um cachorro até questões de saúde de um cachorro comum.

