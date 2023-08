Chumbinho cai na repescagem em Teahupoo e corre risco de não ir ao Finals do surfe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 18:05 Compartilhe

João Chianca, o Chumbinho, desperdiçou nesta terça-feira a chance de se garantir no Finals do Circuito Mundial de Surfe, em Lower Trestles, na Califórnia, no próximo mês, e agora terá de torcer contra alguns oponentes para não ser eliminado após cair na repescagem em Teahupoo. Há uma combinação que o tira dos cinco melhores para a etapa decisiva.

Com o atual campeão Felipe Toledo, o Filipinho, já garantido com a lycra amarela em Trestles, além do australiano Ethan Ewing e do americano Griffin Colapinto já garantidos, restam duas vagas que sairão em Teahupoo, onde bastava a Chumbinho chegar às oitavas.

O duelo da repescagem na Polinésia Francesa, contudo, acabou colocando um surfista local no caminho de Chumbinho. O brasileiro enfrentou o francês Kauli Vaast, vice-campeão de Teahupoo no ano passado, e que dominou a bateria 3 do eliminatório desde o começo.

Sem encaixar uma boa onda, Chumbinho acabou eliminado por 13.00 a 4.90 e agora terá de torcer por uma combinação para não cair do Finals. São três cenários que não podem ocorrer em Teahupoo: Yago Dora não pode chegar à final e Gabriel Medina ou John John Florence têm de ficar no máximo no segundo lugar.

Yago Dora está de um lado da chave no Taiti, que será palco do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, enquanto Gabriel Medina e o havaiano John John Florence aparecem do outro.

