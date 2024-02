Chrystian, ex-dupla sertaneja com Ralf, é internado para realização de transplante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 14:43 Para compartilhar:

O cantor sertanejo Chrystian, que formava dupla com Ralf, está internado no Hospital do Rim (HRIM), em São Paulo, onde será submetido a um transplante de rim no próximo mês, devido a uma condição genética.

A informação foi divulgada pela equipe do artista através do Instagram, nesta quinta-feira (22/2), em nota que esclarece o seu estado de saúde.

“Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia”, diz a nota.

“O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado”, esclarece a equipe do artista, que está com a cirurgia marcada para o dia 11 de março.

