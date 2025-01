Christina Rocha, ex-SBT, aparece em divulgação do ‘BBB25’ e surpreende web

As campanhas de divulgação da nova temporada do “Big Brother Brasil” continuam a todo vapor. Em uma decisão que chocou a internet, a Globo recrutou a apresentadora Christina Rocha para protagonizar um dos comerciais da vigésima quinta edição do reality show.

A apresentadora, que costumava a comandar o programa “Casos de Família”, do SBT, aparece acompanhada das ex-participantes Beatriz Reis e Juliette.

No vídeo , elas explicam as novas regras do programa. Na nova temporada da atração, os participantes entrarão em dupla com algum familiar ou amigo próximo.

“Duplas? Olha, de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família, eu entendo demais, viu? No dia 13 de janeiro, eu vou ficar aqui no meu sofá, esperando o BBB 25 começar”, afirmou Christina.

Durante 15 anos, a apresentadora foi responsável por mediar brigas entre familiares e amigos no Casos de Família. Ela, no entanto, deixou o SBT em maio de 2024.

A participação de Christina parece ter sido pontual e ela não deve fazer parte do time que cobre o BBB na Globo em 2025. A nova edição do programa estreia em 13 de janeiro.