Christiane Torloni protagoniza brincadeira inusitada com garçom e viraliza: ‘Deve ser bom de cama’

Christiane Torloni, 66 anos, viralizou na web, neste sábado, 4, ao protagonizar uma cena inusitada em um restaurante. A atriz, que tentava abrir uma garrafa, foi ajudada por um garçom e ficou impressionada com a facilidade do rapaz em usar a espada para abrir o champanha.

Em seguida, a artista fez uma brincadeira que chamou atenção dos internautas ao ganhar as redes sociais. Ela sugeriu que, por ser bom com o serviço, ele deveria ter um bom desempenho em sua intimidade.

“Esse cara deve ser bom de cama”, diz ela, que permaneceu com a espada na mão e usou a ferramenta para dar um tapinha no bumbum do moço.

Tudo foi registrado em vídeo, que logo ganhou a web. É possível perceber as pessoas gargalhando da brincadeira.

Vale lembrar que uma fala de Christiane virou meme nas redes. Foi a atriz quem cunhou a frase “Hoje é dia de rock, bebê!”, usada pela primeira vez há 12 anos, durante a sua participação como apresentadora na edição de 2011 do Rock in Rio em 2011.

Christiane Torloni em sua mais pura essência EU AMO ESSA MULHER!!! pic.twitter.com/bBCTGrhDKq — ❦ Đιѕ¢íρυℓα ∂є M̶α∂σηηα ❦ (@FinallyL0V3_) November 4, 2023

