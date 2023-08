Christiane Torloni gera controvérsia após gafe em mensagem para Faustão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 2:30 Compartilhe

Christiane Torloni gerou polêmica nas redes sociais nesta semana. A atriz usou o Instagram para prestar solidariedade a Faustão — que, com insuficiência cardíaca, teve piora em seu quadro clínico e precisará ser submetido a um transplante de coração —, mas a escolha de palavras não agradou internautas.

“Querido amigo e irmão Faustão, estou com meu coração pulsando em Luz & Oração para que você supere mais esse desafio! Vamos guerreiro, vamos vencer JUNTOS, mais essa batalha! Com Amor, sua sempre parceira Chris”, escreveu a atriz, na legenda da publicação.

“Achei pesado, falar de coração pulsando pra alguém que tá com o dele parando”, opinou um internauta, nos comentários. “Eu tenho um coração e não te do-ou!'”, debochou outro.

“Ela escreve uma mensagem linda mas as pessoas só olham a parte do coração pulsando. Claramente ela não teve má intenção ao escrever o comentário”, defendeu um terceiro no X, antigo Twitter.

