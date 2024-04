Christiane Torloni encerra contrato com a Globo após quase 50 anos na emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 20:41 Para compartilhar:

Christiane Torloni, 67 anos, encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após quase 50 anos de trabalho na emissora. O anúncio foi feito pela própria atriz, nesta segunda-feira, 1º, através das redes sociais.

A artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar compartilhou um trecho de sua participação no programa dominical “The Masked Singer Brasil“, que foi exibido pela emissora no último domingo, 31.

“E com esse momento divertidíssimo encerro, com CHAVE DE OURO, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época!”, declarou ela na legenda da publicação.

“Vale a pena conferir ‘Fragmentos’, do Globoplay, com imagens de Gina (1978), minha primeira protagonista!”, sugeriu a atriz.

“Depois vieram Jô, Dinah, Fernanda, Laila, Haydée, Helena, Teresa Cristina, Iolanda e tantas que já perdi a conta. Completando, em 2025, 50 anos de carreira ininterrupta. Vale ressaltar o Teatrinho Troll, em 1970, ainda na extinta TV Tupi”, relembrou.

Para finalizar, Christiane Torloni agradeceu os anos de parceria com a emissora e os trabalhos que desenvolveu na casa.

“Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte! Sigamos”, completou.

