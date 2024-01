Christian Oliver, ator de ‘Indiana Jones’, morre em acidente de avião ao lado das filhas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Na quinta-feira, 4, o ator americano Christian Oliver, de 51 anos, e suas duas filhas, Madita e Annik, de 10 e 12 anos, morreram vítima de um acidente aéreo no Caribe. O piloto da aeronave Robert Sachs também veio a óbito. A informação é do site TMZ.

Christian estava no Caribe, onde passou as festas de final de ano com as filhas. Nesta quinta-feira, o ator e as meninas embarcaram em um pequeno jato monomotor na ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, a caminho de Santa Lúcia. Pouco após a decolagem, o avião iniciou a queda e mergulhou no mar local. O socorro chegou a ser acionado, mas os corpos foram recuperados sem vida.

Na segunda-feira, 1, o artista compartilhou uma mensagem de Feliz Ano Novo mostrando um cenário paradisíaco do Caribe. “Saudações de algum lugar do paraíso! À comunidade e ao amor…2024 ela chegamos!”, escreveu Christian na legenda do Instagram.

Com mais de 60 trabalhos na carreira, o ator fez participações em filmes como “Speed Racer”, “O segredo de Berlim” e “Indiana Jones e a relíquia do destino”. Oliver também participou da série “Hunters”, com Al Pacino.

