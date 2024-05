Christian Chávez, do RBD, relembra conflitos por ser gay: ‘Pedia para Deus tirar isso de mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 8:17 Para compartilhar:

O cantor Christian Chávez falou sobre sua orientação sexual e desafios. Conhecido por integrar a banda RBD, o artista LGBT+ explicou que não foi fácil aceitar sua sexualidade, isso porque ele ouvia de pessoas religiosas que ser gay era algo “errado”.

“É difícil, porque o tempo todo estão falando que o que você é não é bom e que Deus não quer que você seja assim. Eu lembro que eu pedia para Deus, quando eu tinha de 10 anos a 14 anos, todas as noites: ‘Por favor, Senhor, tira isso de mim’. Fico emocionado [ao falar disso]”, declarou Christian, com os olhos cheios de lágrimas, no podcast PodPah. O cantor expôs sua orientação sexual em 2007, quando a banda estava no auge.

Assista:

Christian Chávez fala sobre como foi dificil lidar com sua orientação sexual desde pequeno no Podpah. pic.twitter.com/XXq5UnaMn3 — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) May 24, 2024