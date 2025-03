Christian Chávez, do RBD, desfila pela Grande Rio e brilha na Sapucaí

Christian Chávez consolidou sua participação no Carnaval carioca, desfilando com a Grande Rio na Sapucaí, no último dia de desfiles das escolas de samba do Rio.

+ Leia as notícias de IstoÉ Gente

O artista mexicano, que já havia marcado presença no último no ensaio técnico, agora trouxe para a avenida toda a emoção e energia de sua conexão com o Brasil, celebrando o tributo à cultura do Pará, tema do enredo deste ano.

“Foi muito emocionante! Desfilar oficialmente na Sapucaí convidado pela Grande Rio é uma grande honra e estar conectado de novo com o Pará, e representar o Pará, é maravilhoso. Foi tudo! E ao mesmo tempo não foi nada do que eu estava esperando, foi melhor! Foi muito, muito, muito melhor. Foi inesquecível. Maravilhosa a conexão com as pessoas e a energia lá na Sapucaí é muito forte”, diz Christian.

Christian passou no último carro da Grande Rio, que fez uma homenagem vibrante às riquezas culturais da região amazônica. O figurino do artista foi um espetáculo à parte, com uma rosa na cabeça e várias ao redor, adornadas com tecidos florais.

As cores intensas como rosa, vermelho, laranja, amarelo e verde estavam presentes tanto nas fitas de cetim quanto nos demais acessórios, criando um visual vibrante e cheio de vida, o look assinado por Ferrulla Muniz e Bruno César, remeteu à exuberância natural do Pará.

Com um toque mais teatral, o look do cantor completou a grandiosidade do desfile, marcando sua presença de forma marcante e imponente.

A participação de Christian se entrelaçou com o samba-enredo de 2025, “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, que celebra as belezas naturais e culturais do Pará.