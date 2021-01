Chris Rock revela que faz sete horas de terapia por semana na pandemia

O comediante Chris Rock revelou que faz sete horas de terapia por semana para manter a mente sã. Em entrevista ao programa ‘CBS This Morning’, o autor da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ disse que começou a se dedicar mais à terapia após o início da pandemia.

“Eu já fazia terapia antes da Covid-19, mas realmente comecei a me dedicar após a pandemia. Ainda estou fazendo. Faço em torno de sete horas por semana. Mas é o que eles sempre dizem sobre terapia: você precisa estar disposto a dizer a verdade”, disse.

A apresentadora ainda retruca: “O que é a verdade para você?”. E ele responde: “Às vezes, eu não era generoso, ou às vezes, eu não escutava, era egoísta. Ultimamente… O que você quer ser?”, questionou.

Em um outro momento, ele ressalta: “Em última instância, terapia é sobre quem você quer ser. Eu aprendi que, do lado de fora, eu pareço este cara ousado, mas, por dentro, eu gosto de me manter em segurança. E sim, às vezes eu preciso simplesmente me jogar na piscina, entende?”.

