Chris Rock faz piada racista em festa e se irrita ao saber que foi filmado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Chris Rock se envolveu em uma nova polêmica. O ator norte-americano ficou furioso ao saber que estava sendo filmado enquanto fazia uma piada racista, na festa de Natal organizada pelo bilionário Anthony Pratt, aliado de Donald Trump, no último fim de semana.

Segundo o site New York Post, o comediante fez uma performance surpresa na celebração do empresário australiano, quando disparou uma piada xenofóbica sobre mexicanos que moram nos Estados Unidos.

“Nosso novo impulso será o espaço sideral. Colocaremos todos os mexicanos nos foguetes”, disse durante a ocasião.

Após o episódio, Rock optou por encerrar a apresentação antes do previsto, depois de “ver algo que o público não viu e que o deixou chateado”.

Na sequência, o ator gritou que não deveria ser “gravado, filmado, relado, ou qualquer outra coisa que não deveria acontecer.

Ainda de acordo com a publicação, Chris teria avançado nas pessoas que estavam na festa, com força, em direção às portas de saída.

Chris Rock tem tentado se manter discreto desde quando levou um tapa de Will Smith, durante apresentação do Oscar 2022, depois de fazer uma piada com a esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.