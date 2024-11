Chris Hemsworth, o ‘Thor’, da Marvel, fala sobre sua saúde após descobrir predisposição a Alzheimer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 13:54 Para compartilhar:

O astro Chris Hemsworth compartilhou em seu Instagram uma foto com o Dr. Adeel Khan, médico especialista em terapia com células-tronco. Em 2022, o ator revelou que tinha grande disposição para desenvolver Alzheimer.

Essa é uma das raras declarações do australiano sobre o assunto. Desde o “diagnóstico”, Chris se mantém distante da vida pessoal e prefere tratar apenas de suas produções no cinema.

“Gostei muito do meu encontro com o Dr. Khan. O trabalho dele com células-tronco, com um incrível sistema de regeneração celular, é único”, escreveu Hemsworth.

Ao lado do médico sorridente, o astro finalizou com: “O fato do Dr. Khan colaborar diretamente com a Professora Mari Dezawa, pioneira nos estudos sobre essas células, me fez sentir confiante de que estava nas mãos de alguém na vanguarda da medicina regenerativa”.

Sua predisposição para a doença foi descoberta em abril de 2022, durante a gravação da série documental “Limitless”. Na época, em uma entrevista à revista Vanity Fair, o ator disse: “O show, que inicialmente era uma exploração da longevidade e, é claro, deveria ser divertido, tornou-se ainda mais relevante e importante para mim, ainda mais comovente do que eu jamais pensei que seria. Foi um catalisador muito bom para mergulhar em tudo o que eu precisava fazer na prevenção. Não é um gene pré-determinista, mas é uma forte indicação”.

Hemsworth é famoso por interpretar Thor, héroi das HQs da Marvel, nos cinemas. Além de aparecer em “Vingadores”, o astro tem 4 filmes solo do personagem, “Thor”, “Thor: O Mundo Sombrio”, “Thor: Ragnarok” e “Thor: Amor e Trovão”.