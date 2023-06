Chris Evans desativa perfis após anunciar pausa das redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 19:10 Compartilhe

Chris Evans, 42 anos, decidiu passar um tempo longe das redes sociais e fez o anúncio aos fãs nesta quinta-feira (29).

O Capitão América dos filmes da Marvel agora desativou os seus perfis do Twitter e do Instagram, a exemplo de seu colega, o ator inglês Taron Egerton, que fez uma publicação no Instagram informando que pretende se manter afastado das redes até o final de 2023.

“Passo muito tempo navegando e realmente sinto que minha capacidade de sentar e estar presente e ler livros e assistir filmes e até procurar a companhia de pessoas que amo está se desgastando como resultado”, escreveu Taron.

Chris compartilhou em seus Stories um print da postagem de Taron.

“Não poderia ter dito melhor!!! Conte comigo. Vou fazer uma pequena pausa. Muito amor a todos!”, avisou o astro na plataforma, complementando com uma publicação no Twitter.

“Olá pessoal, estou me preparando para um verão com menos tempo na tela, então estou fazendo uma pequena pausa no Twitter e no IG. Vejo você em breve! Muito amor!”, avisou ele.

