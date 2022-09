Choro no Rock’n Rio, post de beijo lésbico e churrasco: Flor Gil, a filha de 13 anos de Bela Gil

O artista e a neta fizeram um dueto de “Garota de Ipanema”, que ainda contou com trecho em inglês cantado por ela também. A menina não conteve a emoção e foi às lágrimas, levando a plateia ao delírio. Gil confortou a jovem com um beijinho carinhoso.

Beijo em garota na Alemanha

Flor passou uma temporada na Europa com um grupo de amigos e postou uma foto de duas meninas se beijando durante passagem pela Alemanha. No Instagram, ela fez questão de deixar claro que não é ela no registro: ‘Poderia ser eu na foto, mas não é’.

Bela Gil e a churrascaria

A mãe de Flor contou, certa vez, que a alimentação da filha foi ‘supervegetariana’ até os 3 anos, antes da garota devorar uma costelinha de porco durante um almoço de família. A menina também pedia à avó para levá-la a churrascarias para poder comer carne.