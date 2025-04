‘Chorei muito’, diz modelo Carol Ribeiro sobre diagnóstico de esclerose múltipla

A modelo Carol Ribeiro concedeu uma entrevista do programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 13, para falar sobre a recente descoberta do diagnóstico de esclerose múltipla. De acordo com a famosa, tudo começou quando ela passou meses com sintomas confusos e persistentes.

No início, ela diz que tentou ignorar as falhas ao caminhar, a confusão mental ao falar, os calores repentinos e o cansaço extremo que chegou a deixá-la 17 dias sem dormir. “Era o corpo avisando, mas eu empurrava”, disse.

“Muita gente me disse que nunca começou o tratamento por medo. Quero dizer que é possível viver bem. Mas é preciso ouvir o corpo. Parem para se escutar, parem para escutar os recadinhos que o corpo tem”, afirmou.

Por conta do trabalho, ela achou que os sintomas eram fruto do estresse, da menopausa ou até de uma síndrome do pânico. “Eu pensava: eu tenho muito trabalho, eu não posso parar agora”, disse. Sem saber o que estava acontecendo, Carol começou a tomar suplementos por conta própria e procurou médicos que sugeriram desde falta de ferro até problemas na tireoide.

Foi então que ela decidiu pedir ajuda à amiga Ana Cláudia Michels, que é ex-modelo e hoje é médica geriatra. Ana percebeu que os sintomas poderiam ter outra origem e recomendou que Carol buscasse um neurologista. O exame de ressonância magnética trouxe o diagnóstico definitivo: esclerose múltipla, uma doença crônica do sistema nervoso central que afeta cerca de 40 mil brasileiros.

“Chorei muito. O pouco que eu sabia era o que eu tinha visto de algumas pessoas vindo a público falando sobre a esclerose múltipla e o cenário não era nada bom”, afirmou.