‘Chorando’: a reação de Sabina Simonato ao ser oficialmente âncora na Globo

Agora é oficial! A jornalista Sabina Simonato, de 40 anos, assume definitivamente o comando do ‘Bom Dia São Paulo’, jornal matinal local da Globo, que era apresentado por Rodrigo Bocardi, demitido da emissora no último dia 30 de janeiro por “descumprimento de normas éticas”, após 25 anos na emissora.

A âncora teve sua promoção oficializada pela direção da TV Globo na quinta-feira, 13.

“Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, oferecer o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar, já fazia isso, e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O BDSP é um jornal que reflete a realidade de cada um dos paulistanos”, declarou Simonato no comunicado enviado pela Globo.

Sabina comandará o matinal ao lado de Tiago Scheuer, que apresentará as notícias de mobilidade e a previsão do tempo, função que antes era ocupada por ela.

Além do ‘Bom Dia São Paulo’, Sabina seguirá também apresentando o ‘Bom Dia Sábado’ ao lado do jornalista Marcelo Pereira.

A reação de Sabina ao ser oficialmente âncora na Globo

Quem é Sabina Simonato?

Contratada da Globo desde 2010, a jornalista Sabina Simonato é formada pela Universidade Metodista de São Paulo e iniciou suas atividades no jornalismo como estagiária da TV Cultura.

Desde 2022, Simonato apresenta o ‘Bom Dia São Paulo’.

Em setembro de 2016, ela se casou com Evandro Gondolfi. Os dois, inclusive, são discretos nas redes sociais e são pais de Sophia, fruto da relação.

A demissão de Bocardi

No dia 30 de janeiro, por meio de um comunicado enviado à imprensa, a TV Globo anunciou o desligamento do profissional, alegando que Rodrigo Bocardi “descumpriu normas éticas do jornalismo” da casa, sem revelar o que motivou a decisão.

“Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, diz um trecho da nota.

Bocardi estava na TV Globo desde 1999 e no comando do telejornal desde 2013. Antes da Globo, o jornalista foi contratado da Band e da extinta TV Manchete.

O que é compliance?