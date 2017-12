Choque entre ELN e dissidências das Farc deixam 13 mortos na Colômbia

Treze pessoas morreram em um confronto entre membros do Exército de Libertação Nacional (ELN), que negocia a paz com o governo colombiano, e dissidentes das Farc na semana passada, em uma remota localidade do sudoeste da Colômbia, informou nesta terça-feira a Defensoria do Povo.

Inicialmente, o Exército havia informado sobre a morte de quatro pessoas neste combate, mas a Defensoria do Povo, que zela pelos direitos humanos na Colômbia, viajou à zona e confirmou uma troca de tiros entre os dois grupos.

“No tiroteio, 13 cidadãos morreram”, afirmou o defensor Carlos Negret à imprensa.