Chocolateria na Itália produz ovos de Páscoa em prol de inclusão

LUCERA, 10 ABR (ANSA) – Ovos de Páscoa com o sabor de inclusão social: essa é a proposta da associação de voluntários “I Diversabili ODV”, que há 15 anos reúne um grupo de pessoas com habilidades diversas para produzir chocolates em Lucera, província de Foggia, sul da Itália, de forma a incentivar uma profissão.

Com idades entre 27 e 62 anos, os participantes são conduzidos por um mestre chocolateiro na produção de ovos, coelhinhos, sinos e outras formatos para o doce confeccionado com chocolate de qualidade, do tipo ao leite ou amargo e em embalagem personalizada.

Para a Páscoa de 2025, cerca de três mil ovos já foram produzidos desde janeiro. O próximo passo é vendê-los por um valor simbólico em Lucera e nas cidades vizinhas, sendo que o valor arrecadado servirá “para financiar as diversas atividades” da associação.

Após 15 anos de atuação, os responsáveis pela “I Diversabili ODV” querem criar uma cooperativa que possa prover seu funcionamento.

“Após uma longa fase de treinamento, nosso objetivo é tornar o grupo autônomo do ponto de vista do trabalho”, disse a vice-presidente da associação e responsável pela oficina de chocolate, Tina Ieluzzi.

Segundo ela, a ideia da instituição é “proporcionar um espaço de interação aos jovens e menos jovens para que possam saber o que fazer após o término do curso”. (ANSA).