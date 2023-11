‘Chocada’, diz Andressa Urach ao saber que virou tema de trabalho de mestrado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 11:28 Para compartilhar:

Por meio das redes sociais, Andressa Urach, 36, compartilhou que descobriu que seu nome foi tema de uma dissertação de mestrado. Na madrugada desta sexta-feira, 10, a modelo postou, nos Stories do Instagram, um print do trabalho, publicado pela UFMG.

+Quem era Roberto Manzoni, diretor de TV que morreu aos 74 anos

+Advogado diz se família de Marília Mendonça pode processar humorista

“Chocada! Sou um ser que preciso ser estudado. Literalmente”, escreveu Urach na postagem.

O trabalho, publicado em 2019, foi intitulado como “As mulheres que Andressa Urach pode ser: celebridades, valores e gênero no Brasil contemporâneo”. O documento em questão tem acesso aberto para quem quiser ver pelo site da universidade. Veja mais informações abaixo!

Resumo do trabalho: “Este trabalho de dissertação dedica-se a investigar quais são os valores acionados por Andressa Urach na cena pública, antes de depois de sua conversão religiosa, realizando um estudo comparativo entre estas duas fases distintas de sua trajetória pública. Para tanto, acionamos conceitos relacionados à personagem escolhida, que resultou em uma articulação entre “celebridade” e “gênero”, a partir da qual construímos nossa grade analítica”.

Documento aponta momentos marcantes da vida de Urach: “A partir de nossa análise, notamos que a ocupação do espaço público por mulheres é um feito histórico para o movimento de liberação das mesmas, mas não basta. A visibilidade adquirida pelas mulheres, muitas vezes, vem acompanhada de outros processos de opressão, o que revela uma faceta maleável do espaço público. Nossos achados revelam que, ainda que as mulheres tenham conseguido romper com os limites do espaço privado, o lugar que ocupam publicamente ainda é bastante restrito até hoje”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias