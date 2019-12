Chloé Calmon dá primeiro passo em busca do título mundial de Longboard

A surfista carioca Chloé Calmon começou muito bem a sua caminhada em busca do título Mundial de Longboard feminino. Neste domingo (1) ela se classificou para a terceira fase do Taiwan Open of Surfing.

Para isto ela alcançou 10,43 pontos que foram suficientes para superar a francesa Zoe Grospiron e a australiana Kirra Molnar na primeira fase da competição.

Principal adversária

A principal adversária de Chloé na busca do título mundial é a havaiana Honolua Blomfield, campeã mundial em 2017.

Nas duas primeiras etapas do Circuito Mundial de Longboard, promovido pela Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês), a vitória ficou com a brasileira. Já a terceira etapa ficou com Honolua. Assim, a definição da campeã mundial fica para a quarta e última etapa, que acontece em Taiwan.