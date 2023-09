Chiquinho Scarpa volta a ser internado na UTI por complicações no intestino

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 11/09/2023 - 6:25 Compartilhe

Onze meses depois de sair da UTI por uma obstrução intestinal, Chiquinho Scarpa, 71, voltou a ser internado na unidade de terapia intensiva, desta vez no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

+ Kayky Brito apresenta sinais de melhora evolutiva, informa boletim

De acordo com o site Splash, a namorada do empresário, Lili Riskalla, confirmou que Scarpa deu entrada na instituição médica no sábado (10) com quadro de aderência no intestino.

Chiquinho foi hospitalizado por complicações de uma diverticulite que tratou em 2022. Naquela época, ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde foi submetido a 10 cirurgias ao longo de seis meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias