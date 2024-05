Chiquinho Scarpa: uma vida de trabalho, conquistas e notoriedade no PodMais

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 16/05/2024 - 18:07 Para compartilhar:

No episódio desta semana do podMais, Mara Ferraz entrevista Chiquinho Scarpa, filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa. A fortuna da família remonta à geração anterior, ao avô, o imigrante italiano Nicolau Scarpa.

Embora muitos vejam Chiquinho Scarpa como alguém que sempre teve tudo, sua infância foi marcada por dificuldades. Ele compartilha: “Hoje, agradecemos, somos todos formados, podemos ter um emprego, falamos todas as línguas. Para você ter ideia, aos 7 anos entrei no Dante Alighieri, um colégio italiano, e não sabia falar português. Falava alemão porque as babás eram alemãs. Sei costurar, sei fazer cama, bordar, fazer roupa, sei fazer tudo”.

A influência do pai foi fundamental em sua vida, ensinando-o a trabalhar para conquistar suas próprias coisas. Ele recorda: “Com 17 anos, meu pai foi para a Inglaterra e deu um mini cooper para meu primo Charles, que tem a mesma idade que eu. Quando meu pai voltou para o Brasil, eu falei: ‘Escuta, pai, você deu um mini cooper para o Charles, e o meu?’. Ele respondeu: ‘Seu carro está na garagem, você que trabalhe e compre o seu’. Era um fusca de segunda mão que eu tinha, nem se comparava”.

Como figura pública, Scarpa alcançou notoriedade nacional e internacional. Amigo íntimo de personalidades como Boni, Silvio Santos e Manoel da Nóbrega, Chiquinho sabe bem como se comunicar. Ao longo das décadas de 80 e 90, ele se tornou uma presença constante na mídia, frequentando programas de TV, revistas e jornais, onde ostentava sua riqueza, colecionando carros de luxo, mansões grandiosas e realizando festas memoráveis.

Este episódio está repleto de conteúdo, experiência e vivacidade. Assista na íntegra!