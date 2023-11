Chiquinho Scarpa diz que vive só em mansão e que não conhece todos os cômodos da casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 13:24 Para compartilhar:

O empresário Chiquinho Scarpa, de 72 anos, afirmou em entrevista ao podcast Hello Val, da socialite Val Marchiori, que há cerca de 13 anos vive sozinho na mansão em que mora, no Jardim América, bairro nobre da capital paulista.

De acordo com Scarpa, o imóvel tem cerca de 1,5 mil metros quadrados de área construída, com seis dormitórios e doze vagas para carros. No total, o terreno tem 4 mil metros quadrados – há áreas para jardins e piscina. Na frente da casa, que fica na praça que leva o nome de seu avó, Nicola Scarpa, há um mastro com a bandeira do Brasil hasteada.

Também conhecido como Conde, o empresário afirma que, apesar de morar na casa desde que nasceu, não conhece todos os cômodos do local, sobretudo a área destinada aos seus colaboradores – são 12 no total.

“Tem uns cômodos que eu nem entro. Um amigo queria fazer uma filmagem no salão verde da minha casa, e eu falei: que salão verde? Eu nem sabia, nem entro lá”, disse. Scarpa também afirmou que só recentemente entrou pela primeira vez na cozinha da mansão.

Scarpa, que nos últimos anos passou por sérios problemas de saúde, chegando a ficar meses internado para tratar um problema no intestino, tenta vender a mansão há cerca de dez anos, mas até hoje não conseguiu concretizar o negócio. No início, ele pediu R$ 120 milhões pela casa, mas, agora, diz que a vende por R$ 63 milhões, quase pela metade do preço inicial.

