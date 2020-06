Chiquinho Scarpa diz que se namoro não de certo irá voltar para as garotas de programa

Namorando há quatro meses a advogada Fernanda Rizzi, de 39 anos, o empresário Chiquinho Scarpa, de 68 anos, revelou nesta terça-feira (23), em entrevista ao Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, que pretende se casar com a amada.

Chiquinho, que já foi casado outras duas vezes, disse em tom de brincadeira que voltaria a sair com garotas de programa caso não dê certo o casório com a advogada. “Já casei duas vezes. Estou namorando firme com a Fernanda e estou só com ela. Pretendo me casar. Mas, caso não dê certo, vamos voltar às putas”.

O milionário foi casado com Carola Oliveira, no final dos anos 1990, e com Rosimari Bosenbecker, entre 2007 e 2010.

