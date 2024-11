Chiquinho Scarpa aluga mansão de R$ 63 milhões para festas por não conseguir vender o imóvel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O socialite paulistano Chiquinho Scarpa, 70 anos, decidiu disponibilizar sua mansão para aluguel de festas e outros eventos após passar 10 anos tentando, sem sucesso, vender o imóvel de luxo.

O conde, como Scarpa é conhecido, teria pedido R$ 63 milhões na última oferta do imóvel. As informações são da colunista Fabíola Reipert, do quadro “Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral SP”, na edição da última quinta-feira, 31.

+Chiquinho Scarpa diz que vive só em mansão e que não conhece todos os cômodos da casa

+Avaliada em R$ 8 milhões, mansão de Hebe vai à leilão, mas não recebe ofertas

A propriedade, onde Chiquinho passou a sua vida, fica localizada no bairro Jardins, área nobre na zona oeste da cidade de São Paulo, e foi comprada por seu pai, o empresário Francisco Scarpa.

A casa conta com 1.500 m2 de área construída, dentro de 4.000 m2 de área, tem oito quartos, 10 banheiros e 18 vagas de carro na garagem.

Inicialmente, o socialite pedia R$ 120 milhões, mas foi baixando o preço por falta de interessados.

Dono de fortuna

Chiquinho Scarpa é herdeiro de uma família de industriais. Ele sempre frequentou as altas rodas sociais e é uma figura presente na mídia.

E é da própria mansão que ele pôs à venda e, atualmente, para aluguel de festas, que ele comanda suas empresas dos setores de seguros, transportes, imóveis e da pecuária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conde Francisco Scarpa Filho (@conde_chiquinho_scarpa)