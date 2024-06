Chiquinho Scarpa afirma que tinha ‘criação de anões’ e diz não gostar de pobres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 10:02 Para compartilhar:

Chiquinho Scarpa compareceu ao podcast Festa da Firma nesta quinta-feira, 6, com o apresentador e humorista Wellington Muniz, o Ceará. Durante a entrevista, o empresário de 72 anos, conhecido por seu estilo de vida polêmico, afirmou não gostar de pobres e revelou que possuía uma “criação de anões”.

O empresário se referiu de forma pejorativa aos funcionários com nanismo que contratava para tarefas de casa: “Vinham trabalhar para mim, e eu alugava. Tinha o ‘anão’ controle remoto: antigamente, tinham vários controles. Eu tinha um anão que ficava com uma bandejinha [ao lado da cama]. Eu falava: ‘canal 11’ [ele apertava o botão]”.

Ele também revelou não gostar de pobre, pois “sempre têm algo para pedir”. “A pior coisa do pobre é você chegar e falar ‘como vai?’. Aí você está frito […] ele fica destilando todos os problemas”, explicou.

Ao ser perguntado se já doou alguma de suas joias, Scarpa afirmou que estava no baile beneficente amfAR, em uma mesa com Neymar, sua irmã e Sabrina Sato. Ele alegou que Sabrina subiria ao palco, e não sabia o que doar, então, o empresário ofereceu sua pulseira de ouro em conjunto para que ela ofertasse ao baile. “O que ela fez? Enfiou na bolsa e foi embora”, disse.

Ceará brincou com a situação: “Sabrina Sato, Chiquinho Scarpa está dizendo que você surrupiou a pulseira de brilhantes dele que era para doar na amfAR”.

Nos últimos anos, Chiquinho Scarpa passou por sérios problemas de saúde, chegando a ficar meses internado na UTI para tratar um problema no intestino e realizar cerca de dez cirurgias. Por fim, ele disse ao apresentador que sua herança ficará para seus sobrinhos.

Após as declarações gerarem polêmica, o “Conde”, como ele é chamado, se pronunciou para justificar suas falas. Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou uma publicação sobre o podcast e esclareceu o que teria acontecido.“Queridos amigos. Compartilho com vocês, a nota oficial! O podcast é um programa de humor, onde há representações. Lamento muito pelo transtorno e pelas interpretações sobre o ‘personagem’ que atuei durante a entrevista. Nunca fiz distinção entre as pessoas, sempre tratei todos com muito respeito! Há anos tenho uma vida pública e quem me conhece sabe!”, garantiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conde Francisco Scarpa Filho (@conde_chiquinho_scarpa)