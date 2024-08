Chinesa Zheng Qinwen é ouro no tênis feminino em Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 14:19 Para compartilhar:

A chinesa Zheng Qinwen conquistou a medalha de ouro no tênis feminino dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (3), ao derrotar na final a croata Donna Vekic.

Zheng, número 7 no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 45 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

A chinesa contrariou todos os prognósticos para o tênis em Paris ao eliminar na semifinal a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e quatro vezes campeã de Roland Garros.

Swiatek teve que se contentar com a medalha de bronze, com a vitória sobre a eslovaca Anna Schmiedlova na sexta-feira.

A prata ficou com Vekic, 21ª no ranking da WTA, que ao longo da campanha nos Jogos deixou pelo caminho a americana Coco Gauff, número 2 do mundo.

Na final, Zheng foi mais sólida do início ao fim e terminou a partida com 20 erros não forçados, contra 31 da croata. Sem grandes problemas, a chinesa fechou o primeiro set e, apesar de o jogo ter ficado mais equilibrado no segundo, se impôs com seus golpes variados para selar a vitória.

Zheng Qiwen surpreendeu o mundo este ano ao ter sido campeã do primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália, em janeiro.

Com o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, a jovem chinesa de 21 anos se consolida como um dos nomes que dará trabalho nos próximos grandes torneios.

