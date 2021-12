Chinesa Zeekr fecha parceria com Waymo para desenvolvimento de veículos autônomos

Por Chavi Mehta

(Reuters) – A chinesa Geely disse que sua marca premium Zeekr produzirá veículos elétricos para a Waymo, da Alphabet, para serem usados como veículos autônomos nos Estados Unidos.

Os veículos serão projetados e desenvolvidos nas instalações da Zeekr na Suécia, e posteriormente integrados com a tecnologia de direção autônoma da Waymo, disse a Geely na terça-feira.

A Waymo afirmou que vai introduzir os veículos nas estradas norte-americanas “nos próximos anos”.

As imagens de desing que a Waymo publicou na terça-feira mostram uma minivan espaçosa, com capacidade para cerca de cinco passageiros e portas de correr em cada lado que servem como as únicas entradas.

A Waymo é o primeiro e único serviço de táxi totalmente sem motorista nos EUA. A plataforma deu carona a milhares de pessoas desde o lançamento há um ano, na cidade norte-americana de Phoenix.

A parceria com a Zeekr ajudará a Waymo a expandir seu serviço de carona sem motorista diante do aumento da concorrência, e também criará incursões para a marca chinesa Geely no mercado dos EUA

