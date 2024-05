Chinesa XPeng reduz prejuízo trimestral devido a melhores vendas e margens

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 16:38 Para compartilhar:

A XPeng apontou para um aumento nas entregas de veículos no segundo trimestre depois que seu prejuízo líquido no primeiro trimestre diminuiu devido ao aumento das vendas e à melhoria das margens. A fabricante chinesa de veículos elétricos registrou um prejuízo líquido trimestral de 1,37 bilhão de yuans (US$ 189,4 milhões), em comparação com um prejuízo de 2,34 bilhões de yuans um ano antes, informou nesta terça-feira.

A receita trimestral saltou 62%, para CNY 6,55 bilhões, superando uma estimativa de CNY 6,22 bilhões em uma pesquisa da FactSet com analistas.

A empresa atribuiu o resultado ao aumento das entregas, impulsionado pelo lançamento do modelo X9 durante o trimestre.

A XPeng entregou 21.821 veículos no primeiro trimestre, atendendo à sua orientação anterior de 21.000 a 22.500 unidades. A fabricante de EV cortou os preços de seus modelos em março.

O faturamento também foi ajudado por uma quase duplicação nas receitas de serviços, que foi atribuída a uma recente parceria com o Grupo Volkswagen nas áreas de direção autônoma e sistemas avançados de software automotivo.

A XPeng prevê que as entregas do segundo trimestre aumentem 25%-38%, para 29.000-32.000 veículos, e a receita aumente 48%-64%, para entre CNY7,5 bilhões e CNY8,3 bilhões.

A margem bruta foi de 12,9%, um forte aumento em relação aos 1,7% do ano anterior e aos 6,2% do quarto trimestre. Os rivais maiores, Li Auto e BYD, relataram margens brutas no primeiro trimestre de 20,6% e 21,9%, respectivamente.

A empresa lançou seu sistema operacional automotivo com inteligência artificial na segunda-feira. O sistema pode ajudar os motoristas a identificar melhor as situações da estrada, auxiliar no estacionamento e fornecer assistência interativa no carro. Fonte: Dow Jones Newswires.