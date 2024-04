Chinesa Vanke sinaliza risco de liquidez e anuncia plano para enfrentar dívidas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 21:27 Para compartilhar:

A incorporadora de imóveis residenciais China Vanke disse que enfrenta dificuldades de liquidez no curto prazo e que divulgará “uma série de planos” para enfrentar os desafios da dívida em meio a uma recessão contínua no mercado imobiliário da China.

Vanke, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China em vendas, disse que priorizará os esforços de “auto-resgate” enquanto revê seus negócios e conclui o trabalho nos projetos existentes. Ela afirmou também que enfrenta pressões de liquidez e desafios operacionais de curto prazo.

Em um comunicado publicado na conta de relações com investidores da empresa no WeChat, a Vanke também reiterou as suas intenções de reduzir a sua dívida em 100 bilhões de yuans até ao final de 2025, dizendo que divulgará planos sobre como irá lidar com as pressões da dívida.

A Vanke, cujo maior acionista é uma operadora estatal de metrô, tinha uma dívida de 320 bilhões de yuans no final de 2023. Ela anunciou anteriormente sua intenção de reduzir a dívida em 100 bilhões de yuans durante a entrega de resultados anuais no mês passado.