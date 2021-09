Chinesa Evergrande começa a pagar com imóveis investidores em produtos de gestão de patrimônio

PEQUIM (Reuters) – A incorporadora chinesa Evergrande, que enfrenta graves problemas de liquidez, começou a pagar investidores em seus produtos de gestão de patrimônio com bens imóveis, disse uma unidade de sua principal empresa Hengda Real Estate Group Co Ltd.

Evergrande, com mais de 300 bilhões de dólares em passivos, está passando por uma crise de liquidez que a deixou correndo para levantar fundos para pagar seus muitos credores e fornecedores. A empresa tem um pagamento de juros de bônus de 83,5 milhões de dólares vencendo na próxima quinta-feira.

A empresa disse em uma postagem do WeChat datada de sábado que os investidores interessados ​​em resgatar produtos de gestão de fortunas com ativos físicos devem entrar em contato com seus consultores de investimento ou visitar escritórios locais.

O canal de notícias financeiras Caixin informou no domingo que cerca de 40 bilhões de iuanes (6 bilhões de dólares) em produtos de gestão de fortunas Evergrande estão pendentes. Esses produtos são normalmente mantidos por investidores de varejo.

Detalhes e métodos de pagamento específicos estão sujeitos às condições locais, disse um representante do atendimento ao cliente à Reuters no domingo.

De acordo com uma proposta vista anteriormente pela Reuters que a Evergrande não confirmou, os investidores em produtos de gestão de fortunas podem escolher entre apartamentos, escritórios, espaços de varejo ou estacionamentos com descontos para reembolso.

No início deste mês, um documento na bolsa de valores mostrou que a Evergrande havia pago 219,5 milhões de iuanes em dívidas vencidas devido ao fornecedor Skshu Paint Co Ltd na forma de apartamentos em três projetos imobiliários inacabados.

Em 10 de setembro, Evergrande prometeu reembolsar todos os seus produtos de gestão de patrimônio vencidos o mais rápido possível.

(Reportagem de Aishwarya Nair em Bengaluru e Min Zhang e Tony Munroe em Pequim)

