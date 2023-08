Chinesa Country Garden deve registrar prejuízo recorde no 1º semestre, de US$ 7,6 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 10:16 Compartilhe

A incorporadora imobiliária chinesa Country Garden Holdings disse que espera registrar sua pior perda desde que abriu o capital há 16 anos, e estimou que o prejuízo pode chegar ao equivalente a US $ 7,6 bilhões no primeiro semestre de 2023. Segundo ela, as vendas caíram 60% em julho em relação ao ano anterior – uma queda muito maior do que nos meses anteriores.

As ações listadas em Hong Kong da Country Garden registraram mínima recorde na sexta-feira, após a atualização sobre suas perspectivas. Seus títulos em dólares americanos, que já estavam sendo negociados em níveis profundamente problemáticos, também tiveram queda ainda maior nos preços.

A empresa de 31 anos, com sede em Foshan, disse que suas margens de lucro encolheram, os projetos imobiliários perderam valor, as vendas de apartamentos caíram por quatro meses consecutivos e o refinanciamento se tornou muito mais difícil. No início desta semana, a Country Garden deixou de realizar US$ 22,5 milhões em pagamentos de juros sobre seus títulos em dólares. Ela agora tem um período de carência de 30 dias para conseguir o dinheiro.

Os investidores em títulos acreditavam anteriormente que Pequim não deixaria a Country Garden tropeçar da mesma forma que a Evergrande, que era a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo e havia se expandido agressivamente durante anos. A Country Garden construiu uma grande presença em cidades chinesas menores em seus anos de boom e não tinha tantas dívidas quanto a Evergrande, que deixou de pagar sua dívida internacional no final de 2021.

