Chinesa BYD vai anunciar sistema de auxílio de direção e prepara entrada na Indonésia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/01/2024 - 10:35 Para compartilhar:

A chinesa BYD, que recentemente tomou a liderança da norte-americana Tesla no mercado global de veículos elétricos, vai apresentar seu sistema de auxílio de direção e outras tecnologias durante o evento “BYD Dream Day”, na terça-feira, 16.

A BYD também prepara um anúncio com a rede de concessionárias Arista, da Indonésia, na quinta-feira, 18, sinalizando que vai começar a operar no quarto país mais populoso do mundo.

No domingo, o Financial Times noticiou também que a BYD está em negociações para comprar a Sigma Lithium, maior mineradora de lítio do Brasil. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias