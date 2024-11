Chinês paga quase R$ 40 milhões por banana colada na parede

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 8:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 21 NOV (ANSA) – Um colecionador pagou US$ 6,2 milhões (R$ 36 milhões) para adquirir uma obra de arte do italiano Maurizio Cattelan que consiste em uma banana grudada na parede com fita adesiva, leiloada pela Sotheby’s em Nova York na última quarta-feira (20).

O comprador é o empresário chinês Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron e que anunciou que vai “comer a banana” nos próximos dias.

“Estou animado por compartilhar que adquiri a obra icônica de Maurizio Cattelan. Não se trata apenas de uma obra de arte; representa um fenômeno cultural que une os mundos da arte, dos memes e a comunidade de criptomoedas”, escreveu o milionário no X.

“Estou honrado em ser o orgulhoso proprietário da banana e espero que ela dissemine ainda mais inspiração e impacto nos entusiastas da arte no mundo. Além disso, nos próximos dias, comerei pessoalmente a banana como parte dessa experiência artística única”, acrescentou.

Chamada “Comedian” (“Comediante”), a obra provocou furor na feira Art Basel Miami Beach em 2019, e seu certificado foi vendido na ocasião por US$ 120 mil (R$ 697 mil). No ano passado, o trabalho voltou ao noticiário após um estudante sul-coreano comer a banana que estava exposta em um museu de Seul.

Cattelan é conhecido por seu estilo irônico e questionador, e “Comedian” é interpretada como uma crítica aos excessos no mundo das artes, dos quais o leilão em Nova York é mais um exemplo.

A Sotheby’s havia estimado o valor da obra entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão (entre R$ 5,8 milhões e R$ 8,7 milhões). Sun receberá um pedaço de silver tape, uma banana, um certificado de autenticidade e as instruções para instalar a “Comedian”.

