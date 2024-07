Chinês número 1 do mundo cai na 3ª rodada do tênis de mesa olímpico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2024 - 7:47 Para compartilhar:

O chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo no tênis de mesa, foi eliminado nesta quarta-feira (31) do torneio dos Jogos de Paris na terceira rodada, derrotado pelo sueco Truls Moregardh (N.42).

Moregardh fechou o jogo em 4 sets a 2, com parciais de 12-10, 11-7, 5-11, 7-11, 11-9 e 11-6.

Chuqin era o grande favorito à medalha de ouro e, caso fosse avançando, poderia cruzar o caminho do brasileiro Hugo Calderano nas semifinais.

Calderano joga nesta quarta-feira contra o francês Alexis Lebrun pelas oitavas de final.

Na terça-feira, Wang conquistou a medalha de ouro nas duplas mistas ao lado de Sun Yingsha, mas sua alegria na comemoração se transformou em frustração depois que um fotógrafo quebrou sua raquete acidentalmente.

Os chineses derrotaram uma dupla norte-coreana na final, mas Wang reconheceu que “perdeu um pouco do controle das emoções” depois que sua raquete foi quebrada.

O incidente aconteceu quando o mesa-tenista colocou sua raquete de lado por um momento para levantar a bandeira da China para comemorar, segundo informações de jornalistas presentes na sala.

“Não conseguia entender porque os fotógrafos fariam isso”, disse depois o chinês. “Acho que foi sem querer. Não posso fazer nada agora, já aconteceu”.

“Acho que vou conseguir jogar bem com a minha raquete reserva”, acrescentou.

Wang ainda está na disputa do torneio olímpico de duplas masculinas.

