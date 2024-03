China: yuan atinge nível mais fraco em 2024, após PBoC sinalizar que permitirá queda da moeda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 9:38 Para compartilhar:

O yuan está se enfraquecendo contra o dólar nesta sexta-feira, 22, após um movimento recente de estabilidade, e tocou as mínimas em 2024, de acordo com dados da Tullett Prebon.

O enfraquecimento ocorreu depois que o Banco do Povo da China (PBoC) estabeleceu uma taxa de referência diária mais fraca para o yuan onshore, o que foi interpretado como um sinal de que o banco central está disposto a permitir que a moeda seja negociada em baixa.

Os analistas também acreditam que o yuan está sofrendo com a mudança de apostas em outros lugares, após uma grande semana de movimentos de bancos centrais, na qual o Japão encerrou sua longa experiência com taxas negativas, e o Federal Reserve (Fed) sinalizou três cortes nas taxas este ano.

O compromisso do Fed com cortes nas taxas deverá enfraquecer o dólar no longo prazo, mas por enquanto muito depende do momento certo. A instável economia da China é outro fator que pesa sobre a moeda local. O PBoC cortou algumas taxas no ano passado, ampliando o diferencial de juros entre China e EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

