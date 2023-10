China: Xi Jinping promete novos investimentos bilionários e abertura de mercados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 8:52 Para compartilhar:

O presidente da China, Xi Jinping, prometeu nesta quarta-feira, 18, a criação de linhas de financiamento com valores superiores a US$ 100 bilhões destinadas a outras economias em desenvolvimento. Xi também sugeriu a possibilidade de maior abertura do mercado chinês a investimentos estrangeiros.

Durante o discurso no Fórum Cinturão e Rota, em Pequim, Xi prometeu que dois bancos de desenvolvimento apoiados pelo país – o Banco de Desenvolvimento da China (CDB) e o Banco de Exportação e Importação da China (China EximBank) – estabelecerão linhas de financiamento de 350 bilhões de yuans (US$ 47,9 bilhões) cada.

Além disso, serão injetados mais 80 bilhões de yuans (US$ 11 bilhões) no Fundo da Rota da Seda para apoiar projetos da iniciativa, que constrói obras de infraestrutura em todo o mundo.

O presidente chinês prometeu ainda diminuir restrições ao capital estrangeiro na economia chinesa. “Removeremos de forma abrangente as restrições ao acesso ao investimento estrangeiro no setor industrial”, afirmou.

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Argentina, Alberto Fernández, participam do evento em Pequim. Fonte: Associated Press.

