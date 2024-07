China: Xi Jinping defende expansão de liquidação cambial com moedas locais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quinta-feira, 4, a expansão da liquidação cambial em moedas locais e o estabelecimento de uma plataforma de financiamento da Organização de Cooperação de Xangai, em discurso divulgado pela agência estatal Xinhua.

Os comentários sugerem nova tentativa da China e aliados de reduzir a presença do dólar no mercado de câmbio. Mais cedo, o presidente do BC do Irã, Mohammad-Reza Farzin, também propôs que o Brics crie um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT.

Em seu discurso, Xi Jinping também falou sobre os objetivos de modernizar todos os países da Organização de Cooperação de Xangai, inclusive por meio da implementação da iniciativa “Belt and Road”. O presidente chinês afirmou que promoverá a cooperação regional por meio de plataformas de tecnologia, agricultura, comércio e economia local, além de bases de inovação ambiental.